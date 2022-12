Caso Juve | in aula a febbraio | ma se cambia la sede si allungano i tempi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022), i dirigenti bianconeri dovrebbero andare in, ma se venisse accolta la richiesta del cambio di, isi allungherebbero Secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Agnelli e gli altri rinviati a giudizio nelsi dovranno presentare innon prima della seconda metà diper l’udienza preliminare. Significa che per eventuali penalizzazioni per la stagione in corso bisognerebbe poi attendere fine stagione. Il tutto a meno che la Procura Generale della Cassazione di Roma non accolga prima l’istanza delladire ladel processo. Il club bianconero ha chiesto di ritenere competente la Procura della ...