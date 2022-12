Bancomat | no all’aumento delle commissioni sui prelievi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’Antitrust non ha voluto saperne per quanto riguarda il circuito: non verranno apportate modifiche al modello attuale di remunerazione deidai dispositivi ATM, come invece era stato richiesto dalle banche che compongono il consorzioSpA. L’istruttoria si è ormai conclusa: già a fine 2020, l’AGCM non aveva dato il proprio consenso alla modifica del sistema di pagamento della commissione prevista quando l’utente preleva contanti da uno sportello di una banca diversa da quella che ha emesso la carta utilizzata per il prelievo. Il consorzio, a quel punto, aveva caldeggiato una modifica che prevedeva l’applicazione di un aumentoin tal senso: la banca da cui si effettua il prelievo, se diversa da quella che ha emesso la carta in questione, avrebbe richiesto ...