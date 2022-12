Samsung Galaxy M54 5G | appare in rete il nuovo progetto della casa tra rumors e conferme

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lacoreana che più amiamo in assoluto progetta unsmartphone mozzafiato, con delle caratteristiche niente male e che potrebbero interessare anche ai consumatori che non fanno uso dei suoi prodotti. Chi è il protagonista indiscusso dellancio diè pronta a mostrarci un prodotto considerevole – Computermagazine.itUno smartphone eccezionale: ecco la nuova uscita divuole lanciare il suoM54 5G, successore delM53 5G di fascia media basato su chip MediaTek Dimensity 900. L’M54 5G, a tal proposito, è stato già avvistato sulla piattaforma di benchmarking online Geekbench, dalla quale emergono alcune specifiche tecniche da non sottovalutare. ...

La prossima versione dell'interfaccia utente diper Android dovrebbe essere rilasciata insieme alS23, come ipotizza il sito. Vale la pena notare che le indiscrezioni indicano che la ...... conferma che OPPO lancerà due smartphone nel 2023 , uno con il tradizionale form factor "a portafoglio", lo stesso di OPPO Find N, e l'altro con un design clamshell simile a quello di...Samsung Galaxy S22 Ultra 5G si trova in super sconto su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.Mentre aspettiamo l'arrivo di Samsung Galaxy S23 nei negozi, fissato per il mese di febbraio 2023, scopriamo che il colosso di Suwon starebbe lavorando ad una tecnologia del tutto nuova per il suo ...