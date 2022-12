Qatar 2022 | Fifa respinge ricorso Francia Contro Tunisia è sconfitta

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laildellain seguito al gol del pareggio di Antoine Griezmann annullato al 97esimo minuto di. Quindi niente da fare per i ‘Bleus’ che hanno perso per 1 a 0 l’ultima partita del girone. “La Commissione disciplinare dellaha respinto ilpresentato dalla Fff, la Federcalcio francese, per quanto riguarda la partitadella Coppa del Mondo del 30 novembre”, ha sottolineato lain una nota senza aggiunge ulteriori dettagli. Il gol annullato a Griezmann era un caso che probabile laha scelto di non risolvere. L’arbitro della Nuova Zelanda, Matthew Conger, aveva in un primo tempo convalidato ...