Pnrr | Toti | Si può fare bene | ma occorre semplificare

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Milano, 05 dicembre 2022 "E' chiaro che se non si cambia passo non sarà facile spendere,darsi delle regole e. Noi a Genova qualcosa in tempi rapidi li abbiamo fatto. Io credo che ci sia la possibilità di, macambiare mentalità", le parole del presidente della Liguriaa margine del Primo Festival delle regioni e delle province autonome. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

