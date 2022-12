Mondiali 2022 | Croazia batte Giappone ai rigori e va ai quarti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laha battuto ilper 4-2 dopo i calci di rigore negli ottavi di finale deidi Qatare si è qualificata per idi finale. La gara è terminata 1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari. Al vantaggio nipponico firmato da Maeda al 43?, ha replicato Perisic al 55?. Eroe della serata il portiere croato Livakovic, che ha parato 3. La sequenza dei penalty: Minamino (G) parato; Vlasic (C) gol; Mitoma (parato); Brozovic (C) gol; Asano (G) gol; Livaja (C) palo; Yoshida (G) parato; Pasalic (C) gol. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

18:50 La nostra DIRETTA LIVE di Croazia - Giappone finisce qui! Grazie mille per averci seguito e un augurio di buona serata a tutti i lettori di OA Sport! 18:49 La Croazia di Dalic tornerà in campo ...Gvardiol 6,5: si sgancia volentieri in avanti grazie alla sua falcata e alla sua qualità in palleggio, dalle sue parti non si passa praticamente mai. Giocatore che ormai ambisce ad un passo in più a ...