Illuminiamo il nostro Natale | 20 idee incantevoli | le più cliccate del web!!!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 dicembre 2022)il. Dal web alla nostra creatività, il, può seguire le tendenze di internet. Ecco qualche idea molto creativa. 1. Una corona come centro tavola Una corona fatta con dei rami di abete, può ospitare nel suo centro, delle grosse candele. Ideale per avere una tavola in stile rustico. Fonte immagine 2. Decorazione sospesa In cima ad un grosso vaso in vetro, mettete una composizione realizzata con dei rami di abete e dei rami di alloro, decorate il tutto con dei pom pom bianchi, delle palline argentate e illuminate il tutto con delle luci al led. Fonte immagine 3. Tante palline colorate In un vaso di vetro, inserite tante palline colorate, alcune possono essere appese a dei fili di ferro tramite dei fili di nylon, illuminate il tutto con delle piccole luci al ...