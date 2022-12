Autonomia | Fontana | ' no a veti senza contenuti | si discuta con argomentazioni'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Siamo alla prima edizione di un evento importante, che vuole essere un momento durante il quale le regioni, che stanno assumendo sempre più rilevanza nel nostro Paese, possono confrontarsi, ripensare il modello organizzativo istituzionale ed affrontare i temi e gli argomenti che caratterizzano il momento. Credo infatti che una delle virtù della nostra istituzione sia proprio quella che riusciamo a raggiungere un accordo per prendere delle decisioni all'unanimità”. Lo ha detto Attilio, presidente della Lombardia, a margine della prima delle due giornate del Festival delle Regioni, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani. “Per quanto riguarda l'- ha proseguito il governatore lombardo - ci sono ...

