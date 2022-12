Alessia Sbal morta sul Gra a Roma | era scesa dall' auto ma è stata travolta all' altezza dell' Aurelia

Si chiamavala ragazza morta in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La tragedia è avvenuta all'altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l' Aurelia e ...Ancora una tragedia su Raccordo Anulare di Roma. A perdere la vita nella sera di domenica è stata, una giovane romana che lavorava come estetista. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l'Aurelia e lo svincolo di via Boccea. Secondo una ...Si chiamava Alessia Sbal la ragazza morta in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. La tragedia è avvenuta all’altezza del chilometro 2,600 in ...Si chiamava Alessia Sbal la ragazza che ieri sera, purtroppo, ha perso la vita in un terribile incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro ...