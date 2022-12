Vecchie Lire | un tesoro nascosto in casa | la monetina che può valere 20mila euro

(Di domenica 4 dicembre 2022) La Lira ci manca molto. Era la moneta che ci ha accompagnato per una vita e, nel 2002, è stata sostituita dall', la valuta unicapea. Se per caso avete tenuto da parte, come un ricordo, le10, sappiate che potrebberouna fortuna. Le 10furono coniate ai tempi di Vittorio Emanuele II dalla zecca di Torino, tra il 1861 e il 1865. Su quell'antica moneta era impresso il profilo del Re su una faccia e sull'altra lo stemma sabaudo. La moneta del 1863 puòfino a 150. Quelle tra il 1864 e il 1865 possonotra i 300 e i 2000. Ci sono poi 10molto rare del 1861 che possono arrivare poco sotto i. Infine, ...

QuiFinanza

Nel 2001 apre ufficialmente la partita iva con il suo nome: MR di Marta Rosatini e con in tasca soli 28 milioni diil suo progetto inizia a prendere forma, grazie ad un finanziamento ..." In termini patrimoniali la promozione degli Internazionali è il più grande risultato della nostra gestione, tenuto conto che quando siamo arrivati perdevano 4 miliardi dil'anno, non ... Quali sono le monete più rare e preziose del mondo L’incredibile vicenda di un cittadino della provincia di Brescia: ha tenuto nella propria abitazione 362mila euro di tagliandi impilati in una libreria, altri 90 milioni di lire in un enorme baule in ...Se ne va il fast food che, insieme al fu Burghy, segnò un pezzo dell'immaginario degli anni Ottanta della Milano da bere ...