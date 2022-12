Sci alpino | cosa si è fatto Giovanni Franzoni? Portato in ospedale | l’esito della lastra

(Di domenica 4 dicembre 2022) Con una grande prova all’odierno superG di Beaver Creek, valido per la Coppa del Mondo di sci2022-2023,era a un passo dalla top 10: tuttavia, nella parte finale l’azzurro si è reso protagonista di una brutta caduta, a seguito di un errore sull’ultimo dosso, uscendo dal tracciato. Dopo la sua caduta la gara è stata interrotta e l’azzurro è stato prontamente soccorso in pista da chi di dovere, per poi esser trasinper un controllo al braccio. Per fortuna,è negativo, ma sarà comunque ulteriormente visitato per scongiurare ogni tipo di infortunio. Sci, Kilde concede il bis e batte Odermatt anche in superG. Sul podio un redivivo Pinturault Di seguito, gli ...

Prosegue Goggia: ' Devo dire che quando le velocità sono alte e c'è da lasciare andare glisono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare '.Nell'ultima gara della trasferta nordamericana della Coppa del mondo dial femminile, il superg di Lake Louise, l'azzurra ha mancato il podio per due decimi dopo una prova buona a metà per ...Sport - La sciatrice bergamasca ottiene il secondo successo consecutivo sulla pista canadese davanti a Ortlieb e Suter. È la sua vittoria numero 19 in Coppa del ...