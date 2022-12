Milan | Albertini | «Credo nello scudetto»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole di Demtrio, ex centrocampista del, sulle possibilitàdella squadra di Stefano Pioli Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata da Demetrioa La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «L’anno scorso alallora nessuno chiedeva di vincere, oggi lottare per il titolo è un dovere. Pioli dovrà essere bravo a fornire gli stimoli giusti: vedersi a -8 dal Napoli può togliere fame a un gruppo che ha già vinto. unsempre dentro ai match ha le carte in regola per il bis». L'articolo proviene da Calcio News 24.

di volti noti del calcio come Nicola Legrottaglie, Serginho, Nelson Dida, Paolo Maldini, Nicola Amoruso, Mark Iuliano, Fabio Galante, Alessandro Budel, Demetrioe Julio Cruz . Il ricavato ... Albertini sul Milan: "Lottare per il titolo è un dovere. Dovrà essere bravo Pioli" L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Dopo il mondiale inizierà un campionato nuovo. La pausa potrebbe anche ...E se chi arriva si inserirà rapidamente…". Albertini: "Il Milan ha le carte in regola per il bis Scudetto" Albertini ha speso due parole anche su quello che sarà il futuro rossonero: "Mi piacerebbe ...