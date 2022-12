LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 63-92 | Serie A basket in DIRETTA | Milano espugna nettamente il PalaSerradimigni | Luwawu-Cabarrot protagonista assoluto

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui: l’ilbattendo laper 63-92! 63-92 Appoggio di Stephens, latorna sotto la quota dei trenta punti di svantaggio! 61-92 Piazzato di Robinson, per il -31! 59-92 Penetrazione di Dowe! 57-92 Schiacciata di Chris Dowe! 55-92 Tripla di Tommaso Baldasso! 55-89 Due punti frontali di Davide Alviti, +34quando si entra negli ultimi quattro minuti del match! 55-87 Liberi segnati anche per Biligha! 55-85 Bomba di Kruslin per il -30! 52-85 Schiacciata di Stephens. 50-85 Risponde Robinson dalla ...