L' Italia malata e l' occasione sprecata - Editoriale - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Oggi che il Covid è a fine corsa, l'influenza dilaga. E però possiamo dire di non avere centrato nessuno dei buoni propositi che avevamo fatto ai tempi della pandemia. Ma il peccato, quello vero, è ...Alice torna inper il funerale di suo padre e viene travolta dai ricordi della propria ... una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive con la madree ... L’Italia malata e l’occasione sprecata Nel 1986 decide di trasferirsi in Italia per sposarsi con un collega torinese, ritirandosi definitivamente dalle gare di danza sportiva, anche a causa di un brutto infortunio, e dedicandosi ...Quindi, ricapitolando: avevamo detto che sarebbe andato tutto bene. Che ne saremmo usciti migliori. E, soprattutto, che non avremmo dovuto sprecare l’occasione della pandemia. Ecco, oggi che il Covid ...