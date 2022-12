Halo Infinite | il suo creative director del multiplayer abbandona 343 Industries

Leggi su screenworld

(Di domenica 4 dicembre 2022) Come riportato da VGC (Video Games Chronicle), ildi, Tom French, ha rivelato in un recente tweet che ha deciso di lasciare 343(l’ azienda sviluppatrice di) dopo oltre 11 anni di onorato servizio, in quanto vorrebbe provare nuove esperienze lavorative. Si tratta dell’ennesima partenza dallo studio quest’anno dopo Bonnie Ross e David Berger. Tom French non ha rivelato nulla sulla sua prossima destinazione nell’industria videoludica, ma possiamo aspettarci di vederlo presto da qualche altra parte, dato che ha detto che inizierà una nuova avventura. “Dopo oltre 11 anni e mezzo di, oggi esco per l’ultima volta dalla mia armatura Spartan per andare incontro a nuove avventure”, ha dichiarato ...