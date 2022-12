Grande Fratello Vip | finalmente una concorrente ha detto sì | ospite a sorpresa

Leggi su inews24

(Di domenica 4 dicembre 2022) . Tanti invitati famosi per una storia bellissima Non tutte le coppie che nascono alVip durano e arrivano al matrimonio. Ma ce ne sono alcune che riescono a resistere anche allo tsumani dei reality. Come quella formata da Francesca Cipriani e L'articolo proviene da Inews24.it.