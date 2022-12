De Laurentiis è il diverso del calcio italiano | non essere al tavolo Agnelli-Gravina è una medaglia

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Viva viva De!!! La dimissione in blocco del Cda juventino è una bomba ad orologeria per il. Il Napoli, anche se non coinvolto, pagherà, ob torto collo, perché parte dello stesso movimento calcistico della Juve. Aurelio Deè la pietra angolare per chi, in Italia, guarda ad un nuovo modo di fare. Gestione societaria e sportiva fanno del Napoli un unicum. Vilipeso, sfottuto ed osteggiato da rabdomanti âgée e leader da occupazioni liceali, ha costruito un Napoli non ricattabile, un Napoli solido, di cui andare orgogliosi. Un Napoli che non tutti riescono a capire. Tutto nella gestione attuale, a differenza della Juve, è di rottura con il passato. Non si regalano biglietti, non si regalano maglie, non si patteggia con nessuno, né procuratori né altri. Per ...