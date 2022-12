Cain Velasquez torna sul ring | ecco cos’è accaduto nel primo match dal suo arresto

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nella giornata di ieriha effettuato il suo ritorno in undi Wrestling, si tratta delcombattuto dall’ex UFC Heawyweight Champion dal suoper tentato omicidio per i fatti accaduti nel febbraio 2022.si è esibito in un live event della AAA che si è tenuto a Tempe, Arizona, nella serata di ieri grazie ad un permesso speciale concessogli dalla Corte della Contea di Santa Clara.nel dettaglioneldi ritorno di. Standing ovation perha combattuto in un Triosal fianco di ...

A otto mesi dall'ingresso in carcere per tentato omicidio,è stato rilasciato su cauzione per un milione di dollari. L'ex campione pesi massimi Ufc, tra i nomi più noti del mondo delle Mma, era stato arrestato per aver sparato a un'auto su cui ...In carcere per aver sparato un uomo ora vuole denunciarlo ., l'ex campione dei pesi massimi UFC (la più importante organizzazione al mondo di arti marziali) ha citato in giudizio il proprietario dell'asilo frequentato da suo figlio, all'interno ... Tentò di uccidere l’uomo che abusò di suo figlio: l’ex star Ufc Velasquez è libero. E divide gli Usa L’ex UFC World Heavyweight Champion Cain Velasquez si trova implicato in una bruttissima vicenda dai contorni inquietanti. A inizio anno, nella contea di San Josè, California, aprì il fuoco contro un ...Cain Velasquez lotterà in un evento della Lucha Libre AAA nonostante la detenzione domiciliare, il tutto senza GPS ma con un agente al seguito.