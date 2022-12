“Non poteva andare peggio” Milly Carlucci | così non va | la pessima notizia le rovina la giornata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) Perbruttaarrivata poche ore fa. La mattinata del 3 dicembre non è iniziata certamente nel migliore dei modi e questo weekend non sarà uno dei più entusiasmanti della sua vita. Purtroppo l’avranno già informata e siamo sicuri che un bel po’ di delusione sarà apparsa sul suo volto. Anche il pubblico non se l’aspettava questa comunicazione al di sotto di ogni più rosea aspettativa. Non sappiamo se avrà comunque dei richiami, ma sta di fatto che la tristezza è regnata sovrana.ha beccato una vera e propria batosta, una bruttadifficile da digerire in pochissimo tempo. Intanto, il 2 dicembre è andata in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle e Selvaggia Lucarelli ha protestato nuovamente. Ha pubblicato un tweet rovente, anche ...