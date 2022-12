Morfologia delle proteste in Cina Parla la prof Marina Miranda

(Di sabato 3 dicembre 2022) Mentre sembra essere calato il silenzio sullein, nel mondo riecheggia la richiesta di allentamentorigide misure della politica zero-Covid imposte dal governo. Il sofisticato apparato di controllo cinese ha cancellato le tracce di innumerevoli post pubblicati sui social network che davano conto dello scontento della popolazione. In Occidente c’è chi ha ricordato i giorni della Rivoluzione degli ombrelli a Hong Kong del 2014 o addirittura lea piazza Tienanmen nel 1989. Ma quanto sta accadendo inè un fenomeno ben diverso, come spiega in una conversazione con Formiche.netessoressa ordinaria di Storia dellacontemporanea all’Università di Roma Sapienza e presidente ...

ilmattino.it

La finerestrizioni dovute alla pandemia ha fatto sì che la presenza internazionale sia stata notevole. Durante la settimana si sono svolte le competizioni di, Doma Clasica, Alta ...... almeno stando al corposo assaggio avuto nel corso della provadue campagne single player , a partire dal non semplice compito del ricreare la particolaredel territorio italiano ... Esplosione del metanodotto, l'ipotesi dello smottamento Antropocene è ormai uno dei termini più usati nella letteratura filosofico-politica o scientifico-politica che va alla ricerca delle cause umane della crisi ... la sua narrazione globale applicando la ...Ispra: nella regione 2,5 milioni di persone vivono in luoghi che potrebbero essere allagati. «Le cause sono urbanizzazione, abbandono delle zone rurali e ...