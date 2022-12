LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia ci riprova

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sciva a caccia del bis. La bergamasca ha confermato lo straordinario feeling con la pista canadese. Si tratta della quarta vittoria consecutiva dopo le tre della passata stagione.è anche oggi la donna da battere e può proseguire la striscia di successi, portando a quota 14 le vittorie solo in(ieri ha staccato definitivamente Isolde Kostner nella classifica all-time intra le italiane). Ieriha rischiato, sofferto al traguardo e ...

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Direttatestuale su OA Sport Foto: FISI PentaphotoQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA MONTEPREMI AUMENTATO... 21.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.00 per la discesa (si spera) di Beaver ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, la discesa Lake Louise. E' la sesta gara della CdM femminile 2022-2023 ...SCI ALPINO - Fari puntati sulla discesa femminile di Lake Louise, dove debutta nella nuova stagione di Coppa del Mondo la vicecampionessa olimpica Sofia Goggia ...