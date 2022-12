CORSPORT – Il Napoli guarda al futuro | Badiashile e Silva nel mirino di Giuntoli | ecco chi sono

Leggi su napolipiu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilsta seguendo Benoite Antonio, due centrali di difesa di proprietà rispettivamente di Monaco e Benfica. Non avere esigenza di comprare permette a Cristianoed Aurelio De Laurentiis di programmare e di cogliere le occasioni. Il caso Kvaratskhelia dimostra ancora una volta che citanti giovani da seguire in giro per il mondo, che posavere un impatto immediato, con ottimi risultati.perché lo scouting azzurro è continuamente alla ricerca di giovani talenti, ma aspetta l’occasione giusta per comprarli, così da non spendere soldi a caso. Corriere dello Sport segnala l’interesse delper Benoitcentrale di difesa di 22 anni di proprietà del Monaco. Talento fatto in casa ha ...