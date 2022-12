Casamicciola | prima notte fuori casa per gli sfollati

È scattata ladenuncia per abusivismo edilizio a Ischia dopo la frana che il 25 novembre ha colpito l'isola. ... dalla parte opposta dell'isola rispetto alla martoriata. All'uomo sono ...... sono loro che dovranno spostarsi": così il commissario per, Giovanni Legnini, ha ... Si tratta di una vasta operazione, decisa pocodell'arrivo della nuova perturbazione, con allerta ...(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - Non piove da diverse ore sull'isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata 'tranquilla', nonostante la paura e i disagi. Notizie ...I truffatori usavano e-mail e Pec apparentemente riconducibili ai principali istituti bancari italiani per promuovere falsi finanziamenti per l'industria. Sequestrato mezzo milione di euro ...