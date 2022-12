Balestrate | 24 dosi di cocaina e 4 di hashish nello scooter | arrestato 31enne

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un uomo è statoieri e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione dihannoildel luogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio finalizzato alla circolazione stradale i militari hanno fermato e controllato locondotto dal: l’esito della perquisizione veicolare è stato il rinvenimento di 24die 4 di, nonché circa 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di sequestrare 20 grammi di semi di marijuana e materiale vario per il ...

