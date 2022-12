Tentata rapina | lesioni e danneggiamento | 25enne condannato a 4 anni di carcere

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina presso il Tribunale di Benevento il processo nei confronti di Adnane El Joudi, ilmarocchino residente a San Salvatore Telesino, finito agli arresti nell’aprile del 2021, accusato dinei confronti di un suo connazionale, costituitosi parte civile nel processo con l’avvocato Mariassunta Zotti. Ilinizialmente era finito ai domiciliari, poi sostituiti con la misura cauteare del. Si parla di un episodio accaduto il 10 settembre del 2021, dove l’imputato avrebbe minacciato il malcapitato per farsi consegnare dei soldi e un cellulare, poi lo avrebbe colpito con un bastone, causandogli una ferita alla testa. Contemporaneamente un altro uomo, non identificato, ...

... dieci mesi di reclusione a Ubaldo Leo , 58, di Lecce, perviolenza privata, poiché avrebbe ... con i colleghi della compagnia di Gallipoli partirono da una violentaavvenuta nella ...Tre 18enni sono stati arrestati nella serata di ieri a Leno dai Carabinieri con l'accusa diaggravata in concorso. Uno dei tre aveva inoltre la riproduzione di una pistola semiautomatica nei pantaloni. I giovani, già noti alle forze dell'ordine, si erano introdotti in un ...Tentata rapina ad una farmacia ad Eboli in località san vito, la farmacista intenta a sistemare farmaci, ha lanciato subito l'allarme ...Un passante ha assistito alla rapina in corso e ha fatto scattare l’intervento della polizia. Gli agenti arrivati nei pressi della farmacia Ruffino di via Mogadiscio a Palermo hanno bloccato due giova ...