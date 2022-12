Sciopero generale | manifestazioni e blocchi in tutta Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’si ferma a causa delloproclamato dai sindacati: a partire dalle 21 di ieri giovedì 1 dicembre, e sino alle 21 di oggi 2 dicembre, potrebbero verificarsi cancellazioni e rallentamenti a treni, bus e aerei. Alla base delloci sarebbe la protesta contro la nuova manovra economica del governo, ritenuta non all’altezza delle difficoltà economiche che il Paese sta affrontando. “A fronte del forte peggioramento delle condizioni economiche che ha portato a un aumento generalizzato dei prezzi di tutti i beni di prima necessità e delle bollette di luce e gas, i sostegni messi in campo dal precedente governo si sono rivelati assolutamente insufficienti, come la linea di intervento messa in campo dalla neo eletta presidente del Consiglio che si muove nella stessa direzione” – questa la ...

Non le manda a dire Giuseppe Gulli, segretariodi Uiltrasporti Liguria , che questa mattina ha partecipato al corteo indetto dai lavoratori Tpl per protestare contro i ritardi rispetto all'...La Cgil Ticino Olona e Uil Ticino Olona aderiscono allodi 4 ore che si terrà il prossimo 16 dicembre 2022 in tutta Italia. Cgil e Uil incontro la manovra Il prossimo 16 dicembre Cgil e Uil sciopereranno contro la manovra ...