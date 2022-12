Naufragio dei bambini | le famiglie non si arrendono

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione nei confronti dei due ufficiali imputati nel processo per il "dei", il ...

La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione nei confrontidue ufficiali imputati nel processo per il "bambini", il drammatico evento dell'11 ottobre 2013 in cui morirono 268 persone tra cui 60 minori. A processo erano finiti l'allora responsabile della sala operativa della Guardia ..."La nave " come spiegarono i legalisuperstiti efamiliari " era già quattro ore prima deldel peschereccio a sole 27 miglia marina dal peschereccio in difficoltà e avrebbe potuto ...La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione nei confronti dei due ufficiali ...A distanza di 9 anni dall'accaduto, si chiude il processo ai due imputati rimasti alla sbarra, Leopoldo Manna e Luca Licciardi, rispettivamente all'epoca dei fatti responsabile della sala operativa de ...