L’anno zero | Flick e il futuro | la Germania resta ancora fuori

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Laesce per la seconda volta consecutiva ai gironi dei Mondiali, era successo nel 2018 e ora anche in Qatar Laesce per la seconda volta consecutiva ai gironi dei Mondiali, era successo nel 2018 e ora anche in Qatar.dei tedeschi che, come accaduto all’Italia dopo il 2006, ha dovuto lasciare la rassegna iridata con anticipo rispetto ai pronostici. La differenza tra Italia eè sostanzialmente il fatto che i tedeschi hanno comunque un progetto da portare avanti e giovani che possono essere il valore aggiunto della Nazionale. Gli azzurri hanno pagato l’assenza del cambiamento per diversi anni. Ora però per laservirà un nuovo anno. Ripartire da alcune certezze e inserire sempre più giovani interessanti all’interno della ...