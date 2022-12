Germania | il responsabile della DFB | «Non ho dubbi su Flick»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le parole di Oliver Bierhoff,dell’area tecnicaDFB, sull’eliminazionedal Mondiale Oliver Bierhoff,dell’area tecnicaDFB, ha parlato a Magenta TV dopo l’eliminazionedal Mondiale. PAROLE – «Non ho pensato alle dimissioni. Ci siederemo e terremo dei colloqui, ma non sono preoccupato per questo. Mi assumerò le mie responsabilità, sono qui da 18 anni e so il meccanismo che si innesca adesso, ma saranno gli altri a decidere. Suinvece posso dire che è un grande allenatore e in queste partite abbiamo fatto molte cose buone e giocato bene, anche se alla fine la scatola è stretta. Contava la differenza reti, abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma su di lui non ci ...

