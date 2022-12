Biden e Macron | cosa c' è davvero dietro il riavvicinamento

Le parole didopo l'incontro convedi anche Qatar 2022,esulta per la vittoria degli Usa con l'Iran. VIDEOha però aggiunto che lo farà solo dopo essersi consultato con gli ..."La Russia dovrà rispondere delle sue azioni" in Ucraina, ha scanditodenunciando l'aggressione 'incredibilmente violenta' di Mosca e affermando che lui econtinueranno a lavorare ...Mentre da Washington arriva la conferma che il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e quello dell’Eliseo, Emmanuel Macron, hanno indetto una conferenza internazionale sul conflitto russo-ucraino per il ...NEW YORK «La Francia e gli Stati Uniti, insieme a tutti i nostri alleati, sono più forti che mai contro la brutale guerra della Russia contro l'Ucraina». Queste le parole ...