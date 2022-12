Un avviso Calenda con Giorgia Meloni? Cosa sa Mieli sull' incontro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L'trae Carloanima il dibattito politico e agita la maggioranza di governo. Paolo, già direttore del “Corriere della Sera”, ospite del talk di LA7 “Tagadà”, giovedì 1 dicembre, ha spiegato il senso del faccia a faccia tra il premier e il fondatore di Azione su possibili miglioramenti alla legge di Bilancio prima della discussione in Parlamento. “Quel colloquio è servito a mandare un avvertimento agli alleati, non tanto per questa manovra dove ci sono spiccioli e si potrà fare poco, ma per il futuro” ha osservato l'editorialista evidenziando ancora una volta che Lega e Forza Italia approfittano di ogni occasione per mandare segnali “subliminali” di antipatia e insofferenza versoche però va avanti e tira dritto all'insegna della famosa frase ...

Sallusti avvisa Meloni sul traditoreDi tutt'altroil deputato di Fdi Letizia Giorgianni. 'Non va dimenticato che, nel caso in cui l'Italia dovesse trovarsi in crisi di liquidità, per ...ha replicato duro anche all'irritazione di Forza Italia: "Vuole sabotare il governo di cui ... E a suoci sono aperture "su molte proposte". Nega però che la manovra gli piaccia, "è ... Paolo Mieli su Calenda: "La Meloni manda un avviso ai suoi alleati..." Calenda: "Sento il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola ...