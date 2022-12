Ultime Notizie – 5G | Billet Cvcn | ‘Su standard dobbiamo presidiare tavoli’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Le nuove tecnologie richiedono nuovi approcci: quando il 5G scalerà e arriveremo a soluzioni flessibili con l’impiego di intelligenza artificiale il tema sarà come possiamo organizzarci. Non possiamo usare il metodo ‘mi porti il prodotto e lo certifico’ perchè il prodotto sarà un insieme di codici che fra sei mesi saranno magari modificati, e dopo un anno stravolti”. A sottolinearlo è Andrea, Direttore delcentro valutazione certificazione nazionale, intervenendo al 5G Italy promosso dal Cnit. Il centro è incardinato nel Servizio certificazione e vigilanza diretto dallo stessoèd è “una costola del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica” creato per fornire una cornice di sicurezza intorno alle infrastrutture critiche. Dunque il tema è “lavoriamo sull’ecosistema, cioè – spiega – a creare contenitori in cui ...

Il Sole 24 ORE

Sono tre i corpi estratti dal fango stamattina a Ischia . I soccorritori - a lavoro incessantemente dal giorno della frana di Casamicciola Terme - hanno rinvenuto dapprima i cadaveri di Gianluca Monti ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Russia: i 27 cercano un'intesa su tetto prezzo petrolio russo a 60 dollari Cambia il prezzo benzina oggi: scopri quanto costa fare rifornimento dopo l'aumento delle accise dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022.I regimi pensionistici in cui i risparmi pensionistici sono investiti per accumulare attività che finanzieranno le pensioni sono aumentati negli ultimi due decenni nella maggior parte dei paesi membri ...