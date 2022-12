Marocco-Canada 2-1

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il terzo turno del girone F ai Mondiali: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per il terzo turno del girone F dei Mondiali Qatar 2022.(3 - 4 - 3): Borjan 4; Johnston 5, Vitoria 5, Miller 5.... le ragioni della nostra iniziativa (leggi) " Era considerato il girone più difficile dei Mondiali in Qatar , lo ha vinto il. I Leoni dell'Atlante battono ilper 2 a 1 e ...Grande delusione per il Belgio di Martinez, che viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi: dopo una vittoria contro il Canada e la sconfitta contro il Marocco ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Marocco e Croazia si sono qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. La nazionale nordafricana ha chiuso al primo posto il girone F, con sette punti, grazie alla ...