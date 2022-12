Frana Ischia | Musumeci | Abusivismo tema che non si può più eludere

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "Ildel triste e diffuso fenomeno dell'edilizio e quanto possa essere questo causa o concausa della calamità, che ha appassionato il dibattito politico e sulla stampa, è unche non può essere più eluso". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello, alla Camera per l'informativa urgente sulla tragedia di. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

