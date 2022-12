E’ morto Gerardo Bianco | storico esponente della Dc e “gentiluomo” della politica

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma –Democrazia cristiana, èstamane a Roma. “italiana,era nato a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, il 12 settembre 1931. Si laureò in lettere classiche dell’Università degli Studi di Parma, diventando poi docente universitario di storialingua latina e letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Parma. In gioventù è stato attivo nella Federazione universitaria cattolica, la Fuci. Deputato dal 1968 al 2008 in 9 legislature, 7 delle quali dal 1968 al 1994 con la Democrazia Cristiana . Inizialmente vicino alla corrente ...

E'a Roma all'età di 91 anniBianco, storico esponente della Democrazia Cristiana ed ex ministro della Pubblica Istruzione. Bianco è scomparso per un improvviso peggioramento dopo un ...ROMA " E'all'età di 91 anniBianco, storico esponente della Democrazia Cristiana, e successivamente del Partito Popolare Italiano (di cui è stato segretario e presidente) e della Margherita. Era ...Questa mattina a Roma è morto Gerardo Bianco, esponente storico della Dc. Nato il 12 settembre 1931 a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, è stato un politico e latinista italiano, esponente de ...È morto a 91 anni, uno degli ultimi grandi 'vecchi' della Dc avellinese, deputato per 9 legislature, ex ministro dell'Istruzione nel sesto ...