È morto Gerardo Bianco | esponente storico della Dc | fu ministro della Pubblica Istruzione

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Èquesta notte a RomaDc, capogruppo alla Camera,e poi segretario del Ppi dopo la fine dello scudocrociato e la scissione tra la parte che si schierò con il centrodestra e quella con il centrosinistra. Aveva compiuto 91 anni nel settembre scorso., protagonista di tante fasi politiche Non un politico per tutte le stagioni, nel senso dispregiativo del termine. Ma un uomo che ha saputo essere protagonista di tante epochestoria politica italiana, Ha vissuto fasi delicate in generale e per il suo partito in particolare, restando sempre coerente con le proprie idee e i propri principi e libero nelle sue scelte. A volte nelle retrovie, a ...