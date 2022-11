UFFICIALE – Lascia il Monza | scelto il sostituto | i dettagli

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arrivano novità daltargato Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani: c’è un cambio nel piano dirigenziale della società. Infatti, come annunciato direttamente dal club brianzolo attraverso un comunicato, Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissione da direttore sportivo: “ACcomunica che Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo, dopo un cordiale colloquio con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani. Le dimissioni sono state accettate”. Adriano GallianiIl comunicato delcontinua attraverso i ringraziamenti rivolti all’ormai ex ds Antonelli e all’annuncio del suo successore: “Dopo l’esperienza da calciatore in biancorosso dal 1996 al 1998, Antonelli è ritornato in Brianza da dirigente nell’estate del 2015, contribuendo alla ...

