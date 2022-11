(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Fermato per un controllo stradale, si scopre che èdi un'e in stato di ubriachezza. Per questo un 45enne è statodai carabinieri. E' accaduto ieri sera in Brianza. Ad individuare l'uomo, i militari della stazione di Verano Brianza, durante un servizio di pattugliamento del territorio. Entrando nel parcheggio di un supermercato, hanno notato la presenza di un'sospetta e hanno deciso di procedere a un controllo. L'uomo, un 45enne senza fissa dimora, pluriper reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e inerenti al codice della strada, attualmente sottoposto all'obbligo di presentazionepolizia ...

La Svolta

È un 55 enne brianzolo,, l'uomo arrestato per aver gravemente ferito a coltellate mercoledì sera nella propria ... Una volta arrestato, il 55 enne è stato portato in carcere ain ...... la Procura della Repubblica presso il Tribunale diha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un 30enne residente a Milano,per reati contro il patrimonio e porto illegale ... Ultimo'ora: Monza: pregiudicato ubriaco sorpreso alla guida di un'auto rubata, denunciato Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Fermato per un controllo stradale, si scopre che è alla guida di un'auto rubata e in stato di ubriachezza. Per questo un 45enne è stato denunciato dai carabinieri.Nel pomeriggio del 18 Novembre i Carabinieri hanno dato esecuzione a fermo indiziato di delitto emesso dalla Procura di Monza nei confronti di due soggetti, già pregiudicati per rapina, rispettivament ...