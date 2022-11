Meteo | freddo e neve a quote basse | tutte le previsioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’ondata di maltempo che sta colpendo il Centro-Sud sta portando, anche a, su varie zone dell’Italia. Laè già tornata in montagna. Entro il fine settimana ne cadrà ancora di più. A causa dell’ennesima ondata di maltempo di questi ultimi giorni, accompagnata anche da aria più fredda, laè tornata protagonista sui rilievi, spiega il.it. Scenario innevato sulle Dolomiti al Monte Civetta. Foto PixabayIn particolare su alcuni tratti dell’arco alpino, dove è scesa fin verso i 1200 metri di quota. È quello che si sta verificando sulla Lombardia: in Valtellina e Valcamonica, prima di tutto. Non è da meno ilin Alto Adige.in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le nevicate sono importanti perché combattono ciò ...

