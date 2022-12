Matrimonio omosessuale | il Senato Usa approva la tutela | a Tokyo passi avanti sulla parità

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Via libera anche dalamericano alla legge bipartisan perre a livello federale i matrimoni tra persone dello stesso sesso e interrazziali. Il provvedimento, che da qualche mese tiene banco nel Congresso Usa, ripassa ora alla Camera, che dovrebberlo entro la fine dell’anno: forse già la prossima settimana. Sebbene la leggeta dalnon stabilisca l’obbligo nazionale di legalizzare iltra persone dello stesso sesso, richiede però di riconoscere le nozze gay da uno Stato all’altro. Quindi, nel caso in cui la Corte Suprema dovesse ribaltare la sentenza “Obergefell vs Hodges” del 2015, che legalizzava iltra persone dello stesso sesso, uno Stato potrebbe ancorare una legge per vietarlo ma ...

