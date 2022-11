Juve Stabia | i convocati di Colucci per il match contro l’Avellino

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 24 calciatoriper ilAvellino-, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, mercoledì 30 novembre 2022, con inizio alle ore 21 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Portieri: Barosi, Maresca, Russo. Difensori: Caldore, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Santos, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Sarri. Indisponibili: Bentivegna, Cinaglia, Esposito, Tonucci. Squalificati: – L'articolo proviene da Anteprima24.it.

