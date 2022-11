Biathlon | Lisa Vittozzi è terza in Coppa del Mondo nell’individuale di Kontiolahti! Vittoria di Hanna Oeberg

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La prima tappa delladelfemminile di2022-2023, scattata oggi a Kontiolahti, in Finlandia, vede subito il primo podio stagionale dell’Italia: nella 15 km individuale a conquistarlo è, che spara col 95% e viene battuta soltanto dalla svedese, prima nonostante un errore, e dalla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda con un perfetto 20/20 al tiro. A punti Dorothea Wierer 38ma, più indietro Michela Carrara, 43ma, Rebecca Passler, 47ma, e Samuela Comola, 63ma. Laodierna va alla svedese, che fa 19/20 al tiro e chiude in 43’53?8, riuscendo ad avere la meglio sulla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, seconda a 36?5 ...

I successivi quattro podi sono invece tutti stati raccolti daVittozzi , la quale si trova evidentemente benissimo su questo tracciato. Il sesto podio è anche l' unico successo italiano a ......della prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 dia Kontiolahti. Cinque le azzurre che prenderanno parte alla gara, con Dorothea Wierer che sarà la prima a partire. In gara anche...Sulla neve di Kontiolahti, in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022/2023.Die Biathletinnen eröffnen heute die Saison 2022/23 mit einem Einzelrennen in Kontiolahti. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.