Arriva a Roma una mostra dedicata all’arte della luce della Neon Flow

(Di mercoledì 30 novembre 2022)– Laart è oggi una forma d’espressione sempre più utilizzata dagli artisti, e sempre più apprezzata dal pubblico, probabilmente proprio per il suo carattere diretto ed immediato, e la sua natura contemporanea e versatile. Una forma d’arte sempre più apprezzata negli ultimi anni, tanto da avere vere e proprie esposizioni dedicate come quella permanente organizzata dallo staff diche dal 10 dicembre sarà presente al ristorante Palmerie Parioli, con unaconcentrata sue giochi dicoadiuvata da diversi artistiscena come Myfo, Cristian Troiani e Vincent Pop Art ma anche De La Vega Artist, Mako, Modena Roberta e Moa District.supera e travalica le forme ...

Corriere della Sera

... ma non è un caso che da Zingaretti e Gualtieri - quindi Regione Lazio e Comune di- non sia ... Enrico Letta ha messo bocca o no Sapeva di queste voci Perché dal Pd nazionale nonalmeno ...- Hanno da poco annunciato il loro primo tour negli stadi, scalato le classifiche, collezionato ... Ci godiamo questo risultato chedopo tanti anni di lavoro, e non è solo nostro. La nostra ... Ita Airways, Lufthansa arriva a Roma: è la nuova fase nelle trattative per la vendita Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Per la prima volta nella storia un arbitro donna ai Mondiali di Calcio "Trovo che sia interessante se si considera che questo deve essere il Mondiale dei diritti, e deve..Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Sono oltre diecimila le persone che, fino ad oggi, hanno scelto le linee bus Tiemme per viaggia ...