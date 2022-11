Xiaomi 13 | rivelato il design del nuovo flagship | display e bordi piatti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Nelle ultime ore sono giunti interessanti dettagli sulfrontale del13,del produttore cinese che toglierà i veli il prossimo 1 dicembre in Cina. Il top di gamma, infatti, mostrerà unflat (piatto) con angoli squadrati ma anch’essi. Di recente, sono apparse in Rete diverse indiscrezioni sui nuovi dispositivi, ma questa volta, una fonte credibile proveniente dalla Cina ha condiviso un’immagine rendering piuttosto realistica su quello che sarà ilfrontale del prossimo modello13. L’immagine in questione è stata postata su Weibo dal profilo ufficiale AIUV Planet, famoso produttore di custodie per smartphone in Cina. Andiamo a vedere i dettagli emersi. Il ...