Nocera Inferiore | disposta la disattivazione dei varchi ZTL

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Con l’ordinanza n. 224 del 29 novembre 2022, la Polizia Municipale ha disposto, dal 30 novembre e fino a cessata esigenza, ladegli impianti elettronici di controllo accessi al “varco 1” in Corso Vittorio Emanuele II – nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Federici e l’intersezione con via A. Gramsci, con l’individuazione del percorso obbligatorio in direzione di via Gramsci – e al “varco 3”, in via Amato. Il provvedimento si è reso necessario per la concomitanza dei cantieri relativi al completamento dei lavori per la rete fognaria con la chiusura di via Pucci e via Cucci, disposte per pubblica incolumità, a seguito della rottura dell’argine del torrente Solofrana a causa del maltempo e per le operazioni di messa in sicurezza dello stabile al civico 27 ...