Manovra | ecco il testo bollinato e firmato dal capo dello Stato Mattarella Gli articoli salgono a 174 – LEGGI IL DDL

Stretta sull'e - commerce Tredicesima in arrivo per 34 milioni di italiani,quando. Ma un quarto della cifra se la 'mangeranno' le tasse LaPensioni La proroga di Opzione donna è ...... "Se i partiti di governo, leggi FI, invece di sabotare Meloni, contribuissero a fare la, e ... Italiala legge di Bilancio bollinata dalla ragioneria: parte l'esame in parlamento Vanessa ...Il testo della manovra è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Per la promulgazione in Gazzetta Ufficiale è ora attesa la firma del Presidente della Repubblica ...Il testo della prima legge di Bilancio del Governo Meloni (174 articoli in tutto) è stato bollinato e ora dopo la firma del Capo dello Stato sarà inviato alla Camera dove si avvierà l'esame con tempi ...