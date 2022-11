Juventus | dimissioni Agnelli e Cda | che succede ad Allegri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – E adesso, cosaa Massimiliano? Lavive un terremoto societario con ledi tutto il Consiglio d’amministrazione, a cominciare dal presidente Andreache lascia il vertice del club. In una fase a dir poco convulsa, è inevitabile porsi domande sulla posizione dell’allenatore bianconero., legato alla Juve da un contratto valido fino al 2025, è uno dei pochi punti di riferimento in questo particolare momento del club torinese. Fino a poco più di un mese fa, il tecnico livornese era ampiamente in discussione complici il disastroso avvio di campionato e la fallimentare avventura in Champions League. La Juve è uscita malamente di scena dalla principale competizione europea per club ma in campionato è riuscita a raddrizzare la ...