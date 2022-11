E' fatta Guerini al Copasir Vigilanza Rai al M5S | battaglia sul nome

Aggiungendo: 'Vedremo'. Che l'elezione non sia ancora cosa, però, lo dice anche la distanza del Terzo Polo dal tavolo delle trattative. Carlo Calenda e Matteo Renzi puntano sulla ...alla guida del Copasir. Ottimo rapporto personale con Crosetto e stima in tutti i Paesi Nato (Usa in testa) E'. L'ex ministro della Difesa Lorenzosarà il nuovo presidente del Copasir. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si riunirà domani alle ore 14 e, salvo ...Ieri sembrava raggiunto l’accordo sull’ex ministro Guerini (Pd). Ma i 5 Stelle hanno preteso la blindatura dell’altra presidenza ...Si riunisce finalmente il Comitato per la sicurezza della repubblica, dopo diverse settimane di trattative tra le opposizioni per trovare l’accordo sull’affidamento delle presidenze, a cui tradizional ...