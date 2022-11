Calcio | Mondiali 2022 Kasper Hjulmand | “I nostri giocatori sono abituati a gestire questo tipo di situazioni”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Giornata decisiva in vista per la Danimarca aidiin Qatar: domani, infatti, scenderà in campo contro l’Australia per l’ultima giornata della fase a gironi (per la precisione, per il gruppo D) con un solo risultato possibile per poter sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta, la vittoria. Avendo infatti un solo punto in classifica, la Danimarca insegue l’Australia a quota 3: con una vittoria domani arriverebbe il sorpasso, ma la qualificazione dipenderebbe anche dal risultato della Tunisia (a sua volta impegnata con la Francia). Inevitabilmente, c’è pressione per la selezione danese, ma a detta dinon c’è da preoccuparsi.: Andrè Onana lascia definitivamente il Camerun. Si ...