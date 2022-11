Borsa | Europa apre positiva | Parigi +0 | 2% | Londra +0 | 32%

oggi 29 novembre: futures in recupero anche inMigliorano i futures sulle Borse occidentali: l'Eurostoxx , già negativo, dovrebbe aprire poco sopra la parità. Lo stesso vale per il ...Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,2% a 6.686 punti, Londra lo 0,32% a 7.497 punti, Francoforte lo 0,14% a 14.403 punti e Madrid lo 0,2% a 8.339 punti . 29 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 nov - Avvio di seduta ancora in calo per lo spread tra BTp e Bund sul secondario telematico Mts dei titoli di Stato europei in un avvio caratterizzato dal ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - Puntano al rialzo i future sugli indici europei, insieme a quelli Usa, dopo il rally delle Borse cinesi sulle speranze di un allentamento della politi ...